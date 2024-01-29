Комнатные растения и разнообразные культуры можно подкармливать шкуркой от банана. Дело в том, что в ней содержится большое количество питательных веществ, в частности калий, фосфор, магний и натрий. В частности, удобрение из банановой кожуры можно добавлять к цитрусовым, бегониям, розам, кабачка, болгарского перца, картофеля, огурца, томата и баклажана. Детальнее читайте в материале.

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Как приготовить удобрение из банановой кожуры

Кожицу от банана можно закинуть в блендер. Текстура должна быть как у пюре. Затем налейте туда 1 литр горячей воды. Настой нужно поставить в темное помещение и оставить там на трое суток. Таким раствором можно опрыскивать растения или подливать.

Некоторые садоводы готовят удобрение из высушенной банановой кожуры. В частности, ее можно забросить в духовку или вынести на солнце. Далее нужно дождаться пока кожура хорошо высохнет и измельчить. В самом конце залейте кипятком и поставьте в темную комнату на двое суток.

Сколько времени настаивать банановую кожуру

Перед тем как делать раствор, банановую кожуру следует некоторое время настоять. В частности, ее нужно оставить примерно на пять дней. Однако удобрение следует хранить в темном помещении. Если поставить кожуру от банана на солнце, то она потеряет все питательные вещества.

Кстати, банановой кожурой следует подпитывать такие цветы: орхидею, кактус, алоэ, фикус, пеларгонию, гибискус и фиалку. Эти комнатные растения считаются одними из самых популярных.