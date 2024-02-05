Кроме того, сода дезинфицирует семена и препятствует развитию грибковых заболеваний или появлению вредителей. Интересно, что гидрокарбонатом натрия можно подкармливать и огородные культуры, а не только комнатные растения.
Кстати Эффективное удобрение для орхидеи из ингредиентов, которые есть дома у каждого
Как приготовить раствор из соды
Возьмите 1 чайную ложку соды и семена льна. Положите это все в сосуд и залейте 1 литром воды. Раствор должен настояться примерно 2 часа. Далее сблендеруйте смесь и процедите. Использовать такую подкормку для цветов стоит 1 раз в 30 дней.
Раствор из соды не только обеспечивает пышное цветение растений, но и ускоряет рост корней и помогает листьям не засохнуть. Однако таким удобрением не стоит злоупотреблять, иначе цветы будут плохо развиваться.
Чем еще можно подкармливать растения
- Удобрение из банановой кожуры также полезно для растений. Закиньте ее в блендер и залейте 1 литром горячей воды. Сосуд с раствором нужно поставить в темную комнату на трое суток. Настой особенно полезен для фиалки, гибискуса, алоэ, фикуса, кактуса и орхидеи.
- Чесночная вода помогает избавиться от вредителей и налета, а также дезинфицирует почву. Перед поливом раствор следует настоять в течение суток и тщательно процедить.