Наші предки вірили, що найкращим часом для цієї справи є саме Чистий четвер, пише сайт "Українські традиції". Детальніше про те, скільки яєць треба фарбувати на Великдень – читайте в нашому матеріалі.

Скільки яєць фарбують на Пасху?

З давніх-давен в українській культурі числа мали особливе значення для наших предків. У народі вірили, що для святкового кошика слід підготувати рівно 13 яєць, оскільки така кількість має глибокий сакральний зміст.

Так, дванадцять із них уособлюють апостолів – найближчих учнів, які супроводжували Христа під час Його земного служіння, а тринадцяте яйце, яке зазвичай кладуть у центрі, символізує Спасителя.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Завдяки цьому традиційний великодній кошик стає символічним відображенням Таємної Вечері та нерозривної єдності Вчителя з Його послідовниками. Втім, шануючи давні обряди, варто пам'ятати – крашанок має бути вдосталь, щоб щедро пригостити кожного члена родини та відчути радість світлого свята з усіма гостями.

Скільки яєць заведено фарбувати на Великдень 2026 / Фото Freepik

Чим зазвичай фарбують яйця на Великдень?