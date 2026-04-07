Популярна блогерка Анастасія Сімашко поділилася власним секретом створення "космічних" крашанок за допомогою звичайних натуральних інгредієнтів у тіктоці. Читайте більше про новий метод фарбування яєць на Великдень – у нашому матеріалі.

Як пофарбувати яйця на Великдень 2026?

Для цього методу вам знадобиться лише капустина червоного кольору. Її потрібно дрібно нарізати та покласти у каструлю разом із сирими яйцями. Далі залийте все водою, а для кращого ефекту у розчин додайте столову ложку солі та трохи оцту.

Суміш потрібно проварити до готовності, після чого яйця набувають глибокого синього кольору. Завдяки природним пігментам на шкаралупі утворюються незвичні візерунки, які нагадують далекі галактики або морські глибини.

Щоб крашанки мали святковий блиск, їх рекомендується протерти ватним диском, змоченим у звичайній соняшниковій олії. Такий спосіб є абсолютно екологічним та безпечним. До того ж результат має ефектніший вигляд, ніж після використання звичайних штучних барвників.

Які ще є методи фарбування яєць на Великдень?