Що таке жіноча сексуальність: Лілія Ребрик поділилася своїми думками
Успішна телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре опублікувала корисний допис. Вона поділилася своїми думками щодо того, що таке жіноча сексуальність та звідки вона береться.
Лілія Ребрик є однією із тих знаменитих жінок українського шоу-бізнесу, які є прикладом для багатьох шанувальниць. Акторка не лише поширює красиві світлини, де показує варіанти стильних образів, а й ділиться своїми думками. Черговий допис зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі.
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Лілія Ребрик поділилася думками на відверту тему. Вона відповіла на запитання, які хвилюють багатьох жінок, проте не всі наважуються про це говорити: Що таке жіноча сексуальність? Звідки вона береться? Людина одразу народжується сексуальною або це приходить з роками і досвідом? І якщо вже стала сексуальною, то це на вже життя? Чи її потрібно чимось живити? І хто це має робити – сама жінка чи для цього обов'язково поруч має бути чоловік?
Телеведуча зазначила, що сексуальність – це зовсім не про вульгарність і розбещеність. Для того, щоб бути сексуальною, не потрібно демонструвати свої форми чи закусувати губи.
"Для мене – це, насамперед, внутрішня сила жінки, яку необхідно підживлювати коханням. Поруч зі своїм чоловіком я завжди відчуваю себе богинею, точніше навчилася відчувати себе такою завжди. У вашої сексуальності можуть бути інші витоки. Для цього не потрібно бути заміжньою чи мати десятки кавалерів. Вона буває природньою, головне – помітити і розкрити її. Шукайте в собі родзинку! просто зараз!", – написала в дописі Лілія.
Спокуслива Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik
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