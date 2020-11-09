Успішна телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре опублікувала корисний допис. Вона поділилася своїми думками щодо того, що таке жіноча сексуальність та звідки вона береться.

Лілія Ребрик є однією із тих знаменитих жінок українського шоу-бізнесу, які є прикладом для багатьох шанувальниць. Акторка не лише поширює красиві світлини, де показує варіанти стильних образів, а й ділиться своїми думками. Черговий допис зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Лілія Ребрик поділилася думками на відверту тему. Вона відповіла на запитання, які хвилюють багатьох жінок, проте не всі наважуються про це говорити: Що таке жіноча сексуальність? Звідки вона береться? Людина одразу народжується сексуальною або це приходить з роками і досвідом? І якщо вже стала сексуальною, то це на вже життя? Чи її потрібно чимось живити? І хто це має робити – сама жінка чи для цього обов'язково поруч має бути чоловік?

Телеведуча зазначила, що сексуальність – це зовсім не про вульгарність і розбещеність. Для того, щоб бути сексуальною, не потрібно демонструвати свої форми чи закусувати губи.

"Для мене – це, насамперед, внутрішня сила жінки, яку необхідно підживлювати коханням. Поруч зі своїм чоловіком я завжди відчуваю себе богинею, точніше навчилася відчувати себе такою завжди. У вашої сексуальності можуть бути інші витоки. Для цього не потрібно бути заміжньою чи мати десятки кавалерів. Вона буває природньою, головне – помітити і розкрити її. Шукайте в собі родзинку! просто зараз!", – написала в дописі Лілія.



Спокуслива Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik