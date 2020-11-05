Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась новими кадрами з ефіри програми "Ранок з Україною". Зірка влаштувала запальні танці та показала сміливий образ у гарному вбранні.

Популярна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик часто ділиться з фанами цікавими моментами зі свого життя. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала нове відео, де постала в сміливому образі.

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Відома актриса вирішила почати новий ефір "Ранку з Україною" енергійно. Лілія Ребрик запалила знімальну студію танцями з шоуменом Анатолієм Анатолічем.

Look Лілії Ребрик

Українська телеведуча позувала перед камерою у стильному та сміливому вбранні. Лілія постала в білій блузці з декольте та коричневих мінішортах, до яких була причеплена сіра спідниця в клітинку. Одяг вдало підкреслював бездоганну фігуру Ребрик, а довга спідниця гарно підходила під стиль танцю.

Вбрання телеведуча поєднала з червоними туфлями на підборах. Також вона вклала волосся пишними локонами та зробила яскравий макіяж, що додавав образу жіночності. Зірка підкреслила очі нюдовими тінями, а губи нафарбувала ніжно-червоною помадою.

У підписі до відео Лілія закликала користувачів дивитися її шоу та заряджатися енергією. А вони, своєю чергою, прокоментували образ ведучої: "Дуже ніжно та красиво виглядаєте", "Спідниця просто бомбезна", "Супер", "Ви круті", "Красуня", – написали під відео.