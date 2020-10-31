Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре підкорила шанувальників бездоганно красивим образом. Вона позувала на тлі осіннього пейзажу у теплому кардигані.

Лілія Ребрик є іконою стилю для багатьох українських жінок. Вона часто показує, як виглядати ефектно не лише під час робочих зустрічей чи на світських подіях, а й вдома чи на сімейних прогулянках. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість поширила чергову світлину.

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Телеведуча вирішила зробити світлину на тлі красивого пейзажу. Рано-вранці вона позувала в лісі, біля озера, яке освітлювало ранішнє сонечко.

Осінній образ Лілії Ребрик

Лілія зображена на фото у спортивних штанах, кофті та кросівках. Оскільки погода була прохолодною, на траві видно приморозки, Ребрик вирішила одягнути на шию шарф. Проте найбільше увагу привертає вишуканий кардиган. Зірка одягнула в'язаний чорний светр з яскравим квітковим принтом.

Біляве волосся красуня вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Лілія неодноразово показувала натуральну вроду і цього разу не робила винятку. Завершила свій образ бездоганною усмішкою.



Лілія Ребрик у кардигані з квітковим принтом / Instagram / @liliia.rebrik