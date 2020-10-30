Успішна телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре поділилася з шанувальниками новою світлиною. Вона показала красиві family look та зачарувала неймовірною усмішкою.

Лілія Ребрик не лише показує варіанти стильних образів шанувальницям, а й часто ділиться сімейними світлинами. Вона з радістю розповідає про досягнення доньок та показує знімки яскравих моментів, де позує разом із ними. Так, на особистій сторінці в інстаграмі телеведуча поширила нову фотографію.

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Лілія Ребрик з донькою

Знаменитість вирішила позувати на тлі осіннього пейзажу. Вона разом із старшою донькою Діаною одягнули схожі курточки, що додало світлині ще більшої атмосфермості. Також бачимо дівчат у джинсах і стильних кросівках. Тепер Лілія не лише показала варіант трендового образу для матусь, але й навела приклад, як можна красиво одягнути доньок.

Зіркова матуся та її донька щиро усміхалися та раділи моментові, коли можуть побути разом. Важливо навіть у дуже насиченому графіку знаходити час для сім'ї, що і робить Лілія Ребрик.

Напад ніжності. Яка в мене доросла дочка. Інколи навіт не віриться. Обіймайтеся!

– написала в дописі акторка.



Лілія Ребрик з донькою / Instagram / @liliia.rebrik