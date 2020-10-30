Лилия Ребрик очаровала сеть фотографией с дочкой
Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в который раз поделилась с поклонниками новой фотографией. Она показала красивые family look и очаровала невероятной улыбкой.
Лилия Ребрик не только показывает варианты стильных образов поклонницам, но и часто делится семейными фотографиями. Она с радостью рассказывает о достижениях дочерей и показывает снимки ярких моментов, где позирует вместе с ними. На личной странице в инстаграме телеведущая распространила новую фотографию.
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Лилия Ребрик с дочкой
Знаменитость решила позировать на фоне осеннего пейзажа. Они вместе со старшей дочерью Дианой одели похожи курточки, что придало фотографии еще большей атмосфермости. Также видим девушек в джинсах и стильных кроссовках. Теперь Лилия не только показала вариант трендового образа для мам, но и привела пример, как можно красиво одеть дочерей.
Звездная мама и ее дочь искренне улыбались и радовались моменту, когда могут побыть вместе. Важно даже в очень насыщенном графике находить время для семьи, что и делает Лилия Ребрик.
Нападение нежности. Какая у меня взрослая дочь. Иногда даже не верится. Обнимайтесь!
– написала в заметке актриса.
Лилия Ребрик с дочкой / Instagram / @ liliia.rebrik