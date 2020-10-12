Недавно собака Насти Каменских Мими родила щенков, для которых певица уже подыскала новые дома. Один из них попал в звездную семью Лилии Ребрик. Телеведущая рассказала, что старшая дочь Диана три года мечтала о собачке. Подарок она получила от артистки лично.

На личной странице в инстаграме телеведущая и актриса театра и кино Лилия Ребрик сообщила о пополнении в семье и отметила, что их теперь пятеро. 8-летняя дочь звезды Диана наконец получила долгожданный подарок – щенка породы бишон фризе. Сделал его никто иной, как популярная певица Настя Каменских.

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Два месяца назад ее собака Мими родила щенков. Лилия Ребрик с семьей полгода выбирали породу, однако после пополнения в Каменских определились окончательно.

Это случилось! Три года уговоров от Дианы, полгода выбора породы, два с половиной месяца ожидания, пока подрастет! И вот наконец мечта Дианы осуществилась. Нетрудно догадаться, с чьих заботливых рук мы получили наше чудо,

– написала ведущая.

Как выяснилось, старшая дочь супругов долго уговаривала родителей взять собаку, а решение было взвешенное. Лилия Ребрик отметила, что Диана перечитала кучу ветеринарной литературы, поэтому теперь хорошо знает все породы и как надо воспитывать питомца.

Звезда отметила, что теорию девочка сдала им на отлично, поэтому теперь в загородном доме Ребрик есть разумная кормушка для собак, лежанка, поводок и ошейник, набор посуды, шампунь и даже духи. Она показала, как семья встретила нового члена семьи. Похоже, все в восторге от пополнения.