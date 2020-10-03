Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик очаровала новыми фото с семьей. На фотографиях изображены ее дочки, муж Андрей Дикий и другие родственники.

Лилия Ребрик удачно выполняет как роли в театре, так и роль хорошей мамы и жены. А в ее личном инстаграме можно найти этому подтверждение. На днях актриса и телеведущая показала новые фотографии с семьей, которые тронули сеть.

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На фотографиях позирует вся большая семья во дворе возле дома: Лилия, ее муж Андрей, две дочери Полина и Диана и остальные члены семьи. Для хороших кадров Лилия Ребрик решила одеться с дочками одинаково. Она подобрала красные спортивные костюмы, состоящие из худи и брюк. Андрей Дикий взамен позировал в черном наряде.

Милые образы звезда дополнила соответственно: надела белые кроссовки, так же сделали и дочки. Лилия Ребрик оставила волосы распущенными и сделала нюдовий макияж, который дополнила черными стрелками.

Теплый семейный осенний вечер... Уютно и душевно... Что может быть лучше...

– подписала семейные фотографии Лилия Ребрик.

Такие миловидные фото сразу покорили сеть: "Какая вы замечательная и счастливая семья! Берегите друг друга", "Очень душевно у вас! Даже на фото", "Красивая семья", "Какая красота", "Хорошее семейное фото! так счастливы, приятно смотреть на вашу семью!", – написали в комментариях поклонники.



Лилия Ребрик с семьей / Instagram / @ liliia.rebrik

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Лилия Ребрик с семьей / Instagram / @ liliia.rebrik