Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик и мама двоих детей активно ведет свою страницу в Инстаграме и всегда делится с подписчиками своими размышлениями и личными инсайдами. В последней заметке телеведущая рассказала об осенних традициях своей семьи.

В аккаунте Лилии Ребрик появилось сообщение, в котором она рассказала о своем отношении к осени, опубликовав фото сделанное в осеннем лесу.

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Знаменитость предстала в бежевом костюме и в бежевой кожаной куртке. Белокурые волосы актриса уложила ровно, они красиво развевались на ветру.

"Первый месяц осени точно уже позади! Сентябрь – это уже как прощание с летом: ласковый, еще порой жаркий, пахучий. А теперь осень полностью вступает в свои права! Я никогда не скрывала – мне осень тяжело дается. Я все же человек весны, лета, тепла, солнца, цветов. Поэтому холодные утра, иней на стекле машины, туманы и дожди все же не очень мое. Но я еще и большой жизнелюб, поэтому и с осенью таки примирилась!",- рассказала телеведущая.

Лилия Ребрик отметила, что их семья имеет определенные традиции. Одна из таких – в начале октября, как бы кто ни был занят, они выбираются вчетвером на фотосессию. Происходит это, как правило, неожиданно, заранее они не готовятся, фотографируются сами, день выбирают солнечный, когда уже все покрывается золотом и краснеет.

Поклонники любят красивые фото и информативные сообщения, которыми ведущая часто делится в своем инстаграме, поэтому подписчики написали в комментариях свои семейные традиции.

"Мы собираем грибы и рвем на зиму яблоки", "Грибы – обязательно. Я ходила уже, но хочу еще", "Очень люблю осень, разноцветные листья шуршат под ногами, меня больше всего завораживает октябрьская тишина, покой, люблю гулять пешком, фотографироваться", "Я тоже человек весны, лета, тепла, цветов и солнца, Но как только есть теплые осенние солнечные дни нахожу время для прогулки по городу или парку, в компании с сыновьями", – написали подписчики под заметке.