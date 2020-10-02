Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик та мама двох дітей активно веде свою сторінку в інстаграмі та завжди ділиться з підписниками своїми роздумами та особистими інсайдами. В останньому дописі телеведуча розповіла про осінні традиції своєї родини.

В аккаунті Лілії Ребрик з’явився допис, у якому вона розповіла про своє ставлення до осені, опублікувавши фото зроблене в осінньому лісі.

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Знаменитість постала у бежевому костюмі та в бежевій шкіряній куртці. Біляве волосся акторка вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі.

"Перший місяць осені точно вже позаду! Вересень – це вже ж як прощання з літом: лагідний, ще деколи спекотний, пахучий. А тепер осінь повністю вступає у свої права! Я ніколи не приховувала – мені осінь важко дається. Я все ж людина весни, літа, тепла, сонця, квітів. Тому холодні ранки, іній на склі машини, тумани і дощі все ж не дуже моє. Але я ще й великий життєлюб, тож і з осінню таки примирилася!", – розповіла телеведуча.

Лілія Ребрик зазначила, що їхня сім’я має певні традиції. Одна з таких – на початку жовтня, як би хто не був зайнятий, вони вибираються вчотирьох на фотосесію. Відбувається це, як правило, неочікувано, заздалегідь вони не готуються, фотографуються самі, день обирають сонячний, коли вже все покривається золотом і червоніє.

Прихильники люблять красиві фото та інформативні дописи, якими ведуча часто ділиться в своєму інстаграмі, тож написали знаменитості в коментарях свої сімейні традиції.

"Ми збираємо гриби та рвемо на зиму яблука", "Гриби – обов’язково. Я ходила вже, але хочу ще", "Дуже люблю осінь, різнокольорові листя шурхотять під ногами, мене найбільше зачаровує жовтнева тиша, спокій, люблю гуляти пішки, фотографуватися", "Я теж людина весни, літа, тепла, квітів та сонця, Але як тільки є теплі осінні, сонячні дні знаходжу час для прогулянки містом чи парком, в компанії з синами", – написали підписники під дописом.