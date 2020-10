Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик поділилася світлиною з мамою. Вона привітала найріднішу з Днем Ангела.

Лілія Ребрик незмінно ділиться з шанувальниками особливими моментами. На особистій сторінці в інстаграмі зірка часто публікує сімейні світлини, кадри з робочого життя. Цього разу вона поширила зворушливе фото з мамою.

Подвір'я заміського будинку Лілії Ребрик за час карантину стало незмінною локацією для фотозйомок. Вона показувала багатотисячній аудиторії підписників свої угіддя, розваги з чоловіком та дітьми, а також саме тут демонструвала свій look of the day.

Лілія Ребрик з мамою

Не залишилися без уваги і сімейні фото з іншими родичами. Зокрема, телеведуча поділилася кадром із мамою. Цей зворушливий кадр з найріднішою швидко розлетівся мережею. Жінки позували біля красивих квітів, якими Лілія прагне поповнити свою оранжерею. Обоє були одягнені в домашнє вбрання і без макіяжів на обличчях.

Такий знімок не лише замилував мережу, а й показав природну вроду Лілії та її матусі, яка виглядає неперевершено.



Лілія Ребрик з мамою / Instagram / @liliia.rebrik