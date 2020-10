Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась фотографией с мамой. Она поздравила самую родную с Днем Ангела.

Лилия Ребрик неизменно делится с поклонниками особыми моментами. На личной странице в инстаграме звезда часто публикует семейные фотографии, кадры из рабочей жизни. На этот раз она распространила трогательное фото с мамой.

Двор загородного дома Лилии Ребрик за время карантина стал неизменной локацией для фотосъемок. Она показывала многотысячной аудитории подписчиков свои угодья, развлечения с мужем и детьми, а также именно здесь демонстрировала свой look of the day.

Лилия Ребрик с мамой

Не остались без внимания и семейные фото с другими родственниками. В частности, телеведущая поделилась кадром с мамой. Этот трогательный кадр с самой родной быстро разлетелся по сети. Женщины позировали возле красивых цветов, которыми Лилия стремится пополнить свою оранжерею. Обе были одеты в домашний наряд и без макияжа на лицах.

Такой снимок не только очаровал сеть, но и показал естественную красоту Лилии и ее мамы, которая выглядит непревзойденно.



Лилия Ребрик с мамой / Instagram / @liliia.rebrik