Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик является также звездной мамочкой. Тем не менее она умеет находить время для детей, несмотря на тесный график. Актриса рассказала, кто остается с детьми, когда она вынуждена ехать на гастроли.

Успешная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик активно ведет свой аккаунт в инстаграме. На днях она поехала на театральные гастроли и тут же натолкнулась на взрывную волну вопросов в соцсетях. Звезда ответила хейтерам в заметке.

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Лилия Ребрик написала, что после недавнего фото о гастролях, ее direct взорвался сообщениями: "А с кем дети?", "А как вы оставили маленькую Полю и уехали?",– и другие.

Лилия Ребрик о роли отца и матери

Телеведущая заверила подписчиков, что ее дети в порядке, потому что с ними есть ее муж, а то есть отец детей Андрей Дикий. Она убеждена, что родители – это не тогда, когда папа работает, а мать сидит с детьми. И хоть Андрей не ведет активно страничку в соцсетях, он много внимания уделяет детям.

Но поверьте – мы равноценно (много!) проводим времени с детьми: и вместе, и по отдельности. Да, с нового года у нас появилась няня, но мы вполне можем справиться и вдвоем – проверено маленькой Дианой. Не верите? Что же – это ваше право,

– написала актриса.

Она также отметила, что семья – это общее дело, общий проект и "бизнес", а дети – главная инвестиция", поэтому и вкладываться нужно вдвоем. Также звезда добавила, что, скорее всего, такие сообщения пишут люди, которые опираются на свой горький опыт. Но Лилия пожелала всем найти партнера, а впоследствии не бояться оставлять детей на папу.

Отметим, что большое количество подписчиков поддержали Ребрик: "Поддерживаю! В современном обществе родители одинаково несут ответственность за детей", "Полностью поддерживаю", "Все правильно", "Полностью с вами согласна", – написали в комментариях.