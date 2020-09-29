Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик є також зірковою матусею. Проте вона вміє знаходити час для дітей, незважаючи на тісний графік. Акторка розповіла, хто залишається з дітьми, коли вона змушена їхати на гастролі.

Успішна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик активно веде свій акаунт в інстаграмі. Днями вона поїхала на театральні гастролі та тут же наштовхнулась на вибухову хвилю запитань в соцмережах. Зірка відповіла хейтерам у дописі.

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Лілія Ребрик написала, що після нещодавного фото про гастролі, її direct вибухнув повідомленнями: "А з ким діти?", "А як ви залишили маленьку Полю та поїхали?", – та інші.

Лілія Ребрик про роль батька і матері

Телеведуча запевнила підписників, що її діти в порядку, бо з ними є її чоловік, а тобто батько дітей Андрій Дикий. Вона переконана, що батьки – це не тоді, коли тато працює, а мати сидить з дітьми. І хоч Андрій не веде активно сторінку в соцмережах, він багато уваги приділяє дітям.

Але повірте - ми рівноцінно (багато!) проводимо часу з дітьми: і разом, і окремо. Так, з нового року у нас з’явилася няня, але ми цілком можемо впоратися і вдвох – перевірено маленькою Діаною. Не вірите? Що ж – це ваше право,

– написала акторка.

Вона також зазначила, що родина – це спільна справа, спільний проєкт та "бізнес", а діти – "головна інвестиція", тому й вкладатися потрібно вдвох. Також зірка додала, що, скоріш за все, такі повідомлення пишуть люди, котрі спираються на свій гіркий досвід. Але Лілія побажала всім знайти партнера, а згодом не боятися залишати дітей на татка.

Зазначимо, що велика кількість підписників підтримали Ребрик: "Підтримую! У сучасному суспільстві батьки однаково несуть відповідальність за дітей", "Повністю підтримую", "Все правильно", "Повністю з вами згодна", – написали в коментарях.