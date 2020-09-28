Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик часто ділиться з прихильниками особистим життям та не приховує від камер ані чоловіка, ані доньок. Вона розчулила мережу новим фото з сім'єю та порадила, чим зайнятись осінніми вечорами з дітьми.

На особистій сторінці в інстаграмі 39-річна Лілія Ребрик опублікувала миле сімейне фото у повному складі. Вона зробила кумедне селфі з доньками і чоловіком. Старша 8-річна Діана позувала з численними косичками на голові, а молодша 2-річна Поліна весело реготала на камеру в обіймах батьків та сестри.

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Сама ж Лілія Ребрик вдома постала у теплому чорному светрі, з макіяжем з акцентом на очі, проте без укладки. Зворушливе фото зразкової сім'ї підкорило мережу, адже менше ніж за добу його оцінили понад 22-тисячами лайків.

У погану погоду ми тримаємось родиною. По-перше, так тепліше. Але насправді ніщо так не зближує, як спільна сімейна справа,

– підписала кадр ведуча.

Лілія Ребрик порадила сімейні розваги для осінніх вечорів

Зіркова матуся і дружина зізналась, що дощову осінь і холодні зимові вечори вони з дітьми і чоловіком проводять разом. Безумовно, без гаджетів і соціальних мереж не обходиться, проте батьки вигадали цікаві розваги, які розвивають дітей та заохочують їх пізнавати нове.

Кіно

​Враховуючи смаки різних поколінь, родина обирає переважно сімейні комедії. Улюблені їхні фільми – "Старий Хоттабич", "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Падінґтон" і "Елвін та бурундуки".

Відео в TikTok та на ютубі

Для перегляду сім'я Лілії Ребрик обирає відео про танці, про тварин та добірки різних конфузів.

Пазли

Зіркова родина разом збирає пазли на різну тематику, а під час заняття встигає посміятися, помріяти та поділитись секретами.

Словесні ігри

Крім банальної гри у слова, сім'я часто вигадує спільну казку: кожен член родини додає до попереднього речення свою версію розвитку історії, що виходить дуже смішно! Також Лілія Ребрик пропонує більше фантазувати та створювати сімейні віршики і пісні.

Кулінарія

​Це улюблене хобі Лілії Ребрик та її доньок. "Кухню потім доводиться прибирати, звісно, але це безцінні миті", – зізналась ведуча.