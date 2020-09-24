Відома ведуча та акторка продовжує підкорювати шанувальників фешн-образами в ефірі ранкового шоу. Для останнього випуску Лілія Ребрик обрала красиву сукню насиченого синього кольору та ефектно показала вбрання в кадрі.

Зірка активно веде особистий профіль в інстаграмі та ледь не щодня демонструє стильні look для зйомок. Цього разу Лілія Ребрик похизувалась сукнею в русі перед понад 600-тисячною аудиторією, а прихильники незмінно засипали її компліментами.

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Розкішний образ Лілії Ребрик

Для появи перед камерами ведуча обрала сукню від бренду Solh дизайнерки Олени Шахім. Вбрання української марки Лілія Ребрик неодноразово обирала для телеефірів. Вона позувала в елегантній сукні насиченого синього кольору з асиметричним низом і зав'язками на об'ємних рукавах.

Попри вільний крій ведуча виділила талію лакованим поясом в тон. Хоч декольте сукні закрите, оригінальна довжина дозволила ефектно засвітити стрункі ніжки. Look зірка довершила туфлями-човниками на підборах, у яких впевнено дефілювала студією.



Лілія Ребрик у розкішній сукні / Фото Instagram / @ranok_ua

Варто додати, що Лілія Ребрик подбала й про яскраві аксесуари. На ній масивні сережки синього кольору, які ідеально гармоніювали з вишуканим образом. Зважаючи на ранній підйом, стилісти подбали, щоб ведуча виглядала в кадрі свіжою і красивою, тому нанесли макіяж з акцентом на очі та зробили укладку.



Лілія Ребрик у розкішній сукні / Фото Instagram / @liliia.rebrik