У молочному костюмі: осінній образ Лілії Ребрик – ефектне фото
Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре зачарувала прихильниць красивим вбранням. Для сонячного вересневого дня вона обрала стильний костюм.
\На особистій сторінці в інстаграмі артистка ледь не щодня показує свій look of the day і надихає підписниць на стильні та актуальні аутфіти. Лілія ніколи не втрачає позитиву і знає, як у будь-який момент виглядати неперевершено.
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Осінній look Лілії Ребрик
Для теплого осіннього дня телеведуча обрала стильний костюм молочного кольору. Вбрання складалося з актуальних в цьому сезоні кюлотів та красивої кофти. Рукави та витончене декольте були доповнені рожевим кольором, що додало образові яскравості.
Знаменитість поєднала look з білими кросівками. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила сяючий макіяж у ніжних відтінках.
Ефектне фото було зроблене під час того, як акторка перестрибувала через клумбу і сіла на шпагат в повітрі.
Лечу на зйомки на крилах натхення! Ранковий ефір додає сил та гарного настрою, тому що з нами прокидаєтеся ви, наші найкращі глядачі! Дякую цьому осінньому дню за сонце! Нехай і ваша середа буде теплою і сонячною, навіть якщо у вашому місті дощик. Полетіли…
– написала у дописі Ребрик.
Лілія Ребрик у молочному костюмі / Instargam / @liliia.rebrik