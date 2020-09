Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре зачарувала прихильниць красивим вбранням. Для сонячного вересневого дня вона обрала стильний костюм.

\На особистій сторінці в інстаграмі артистка ледь не щодня показує свій look of the day і надихає підписниць на стильні та актуальні аутфіти. Лілія ніколи не втрачає позитиву і знає, як у будь-який момент виглядати неперевершено.

Осінній look Лілії Ребрик

Для теплого осіннього дня телеведуча обрала стильний костюм молочного кольору. Вбрання складалося з актуальних в цьому сезоні кюлотів та красивої кофти. Рукави та витончене декольте були доповнені рожевим кольором, що додало образові яскравості.

Знаменитість поєднала look з білими кросівками. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила сяючий макіяж у ніжних відтінках.

Ефектне фото було зроблене під час того, як акторка перестрибувала через клумбу і сіла на шпагат в повітрі.

Лечу на зйомки на крилах натхення! Ранковий ефір додає сил та гарного настрою, тому що з нами прокидаєтеся ви, наші найкращі глядачі! Дякую цьому осінньому дню за сонце! Нехай і ваша середа буде теплою і сонячною, навіть якщо у вашому місті дощик. Полетіли…

– написала у дописі Ребрик.



Лілія Ребрик у молочному костюмі / Instargam / @liliia.rebrik