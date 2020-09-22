Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре похизувалася красивим вбранням. Зірка показала, який образ обрала для зйомок ранкової програми.

Лілія Ребик неодноразово ділилася з шанувальницями на особистій сторінці в інстаграмі варіантами ефектних аутфітів. Цього разу знаменитість постала перед камерою у красивому вранні, позуючи на тлі телевізійної студії.

Читайте також У чорно-білій сукні: Лілія Ребрик підкорила бездоганним образом – фото

Лілія є прикладом жінки, яка знає, як виглядати ефектно будь-де та будь-коли. Ребрик незмінно постає перед камерою у вишуканих сукнях, елегантних костюмах чи ніжних домашніх образах. Для одного з ранкових ефірів знаменитість обрала блузку, яка чудово підійде для прохолодної погоди.

Елегантний look Лілії Ребрик

Телеведуча одягнула красиву атласну блузку блакитного кольору з оригінальним принтом. Такий осінній образ зірка доповнила масивними чорними сережками та білим годинником. Волосся Лілія зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм спереду. На обличчі вона зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

Акторка мило усміхалася в камеру. Look підкреслив її ніжну натуру та жіночність.

Привертаємо удачу в день Рівнодення. А ви вірите в містику цього дня?,

– запитала у підписників ведуча.



Лілія Ребрик у красивій блузці / Instagram / @liliia.rebrik