Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре зачарувала мережу вишуканим образом. Вона показала стильний та елегантний осінній аутфіт, який чудово підійде для теплої та прохолодної погоди.

На особистій інстаграм-сторінці знаменитість неодноразово ділилася з шанувальниками варіантами різноманітних образів, у яких поставала перед публікою чи обирала для домашнього відпочинку. Днями на акаунті Лілії з'явилася публікація, де вона постала у красивій сукні та поділилася своїми думками.

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Елегантний look Лілії Ребрик

Телеведуча постала перед камерою у вишуканій і стильній чорно-білій сукні. Таке вбрання стане чудовим доповненням гардеробу кожної жінки. Шию зірка прикрасила красивим масивним намистом, що гармонійно поєдналося із сукнею. Біляве волосся акторка вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі Лілія зробила виразний макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.



Лілія Ребрик у чорно-білій сукні / Instagram / @liliia.rebrik

Що Лілія Ребрик написала в дописі?

У дописі зірка розповіла про свій перший заробіток та поділилася думками щодо грошей. Акторка зізналася, що її перший гонорар становив 150 гривень. Це була найбільша і надорожча сума у її житті – бо перша, зароблена власною працею, коли вона відчувала цінність кожної копійочки.

Я була студенткою і знялася у рекламі "Куяльника". За сюжетом нас поливали воою і ми були повністю мокрі!

– поділилася спогадами Лілія.

Тоді знаменитість одразу ж зателефонувала додому і сказала батькам: "Гроші не висилайте, я отримала зарплату". Ребрик відчувала неймовірну гордість та значущість цих слів. А потім вона вирішила піти на шопінг і купила собі яскраво-помаранчевий трикотажний костюм: "Довгі роки він був для мене символом самостійності і нагадуванням про те, що всього потрібно досягати самій! Він був ціннішим за будь-які сукні, бо був першою самостійною покупкою".