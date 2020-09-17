Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть изысканным образом. Она показала стильный и элегантный осенний аутфит, который прекрасно подойдет для теплой и прохладной погоды.

На личной инстаграм-странице знаменитость неоднократно делилась с поклонниками вариантами различных образов, в которых появлялась на публике или выбирала для семейного отдыха. На днях на аккаунте Лилии появилась публикация, где она предстала в красивом платье и поделилась своими мыслями.

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Элегантный look Лилии Ребрик

Телеведущая появилась перед камерой в изысканном и стильном черно-белом платье. Такой наряд станет отличным дополнением гардероба каждой женщины. Шею звезда украсила красивым массивным ожерельем, что гармонично соединилось с платьем. Белокурые волосы актриса уложила ровно, они красиво развивались на ветру. На лице Лилия сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.



Лилия Ребрик в черно-белом платье / Instagram / @ liliia.rebrik

Что Лилия Ребрик написала в публикации?

В публикации звезда рассказала о своем первом заработке и поделилась мыслями о деньгах. Актриса призналась, что ее первый гонорар составлял 150 гривен. Это была самая большая и значительная сумма в ее жизни – потому что первая, заработанная собственным трудом, когда она чувствовала ценность каждой копеечки.

Я была студенткой и снялась в рекламе "Куяльника". По сюжету нас поливали водой и мы были полностью мокрые!

– поделилась воспоминаниями Лилия.

Тогда знаменитость сразу же позвонила домой и сказала родителям: "Деньги не высылайте, я получила зарплату". Ребрик чувствовала невероятную гордость и значимость этих слов. А потом она решила пойти на шопинг и купила себе ярко-оранжевый трикотажный костюм: "Долгие годы он был для меня символом самостоятельности и напоминанием о том, что всего нужно добиваться самой! Он был ценнее любых платьев, потому что был первой самостоятельной покупкой".