Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик наслаждается теплыми солнечными днями в загородном доме. Знаменитость показала, как с мужем Андреем Диким развлекалась в бассейне.

Лилия Ребрик неизменно делится яркими моментами из жизни на личной инстаграм-странице. Она показывает поклонникам интересные события с работы, съемок кино и театральных представлений. Но не забывает и о семейных мгновениях. Так, в профиле телеведущей часто появляются фотографии с дочками, а также интересные истории и кадры с мужем.

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Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, а Лилия после ослабления карантина погрузилась в работу, то этим летом она не отправлялась на отдых за границу. Более того, знаменитость проводила все свободное от работы время во дворе собственного загородного дома, обустроив его в настоящий комплекс отдыха: поставила гамак, играла теннис, плавала в бассейне.

Пока сентябрь радует теплыми днями, звезда решила не упускать случая и вместе с мужем развлекалась в прохладном бассейне. Лилия обожает лето и не хочет, чтобы оно заканчивалось. Для семейных развлечений и релакса телеведущая выбрала соблазнительный купальник синего цвета, что хорошо подчеркнул ее пикантные формы. Белокурые волосы знаменитость собрала в прическу сзади, а на лицо не наносила косметику.

Ребрик искренне улыбалась, будучи на руках у мужа, который разбрызгивал воду.

"Лето, не уходи! Интересно, кто был на море этим странным 2020-м летом?", – спросила актриса у подписчиков.



Лилия Ребрик с мужем / Instagram / @liliia.rebrik