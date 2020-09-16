Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик насолоджується теплими сонячними днями в заміському будинку. Знаменитість показала, як з чоловіком Андрієм Диким розважалася в басейні.

Лілія Ребрик незмінно ділиться яскравими моментами з життя на особистій інстаграм-сторінці. Вона показує прихильникам цікаві події з роботи, зйомок кіно і театральних вистав. Та не забуває і про сімейні миті. Так, у профілі телеведучої часто з'являються світлини з доньками, а також цікаві історії та кадри з чоловіком.

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Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, а Лілія після послаблення карантину занурилася у роботу, то цього літа вона не відправлялася на відпочинок за кордон. Ба більше, знаменитість проводила увесь вільний від роботи час на подвір'ї власного заміського будинку, облаштувавши його у справжній відпочинковий комплекс: поставила гамак, грала теніс, плавала у басейні.

Поки вересень радує теплими днями, зірка вирішила не втрачати нагоди і разом із чоловіком розважалася у прохолодному басейні. Лілія обожнює літо і не хоче, щоб воно закінчувалося. Для сімейної розвги та релаксу телеведуча обрала звабливий купальник синього кольору, що гарно підкресли її пікантні форми. Біляве волосся знаменитість зібрала у зачіску ззаду, а на обличчя не наносила косметику.

Ребрик щиро усміхалася, будучи на руках у чоловіка, який розхлюпував воду.

"Літо, не йди! Цікаво, хто був на морі цього дивного 2020-го літа?", – запитала акторка у підписників.



Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram / @liliia.rebrik