Актори полюбляють щоразу дивувати глядачів новими, не типовими образами. Тому ї їхня кар'єра є такою насиченою і багатогранною. Днями Лілія Ребрик вирішила пригадати, наскільки різною поставала на екрані.

У День українського кіно, яке відзначали 13 вересня, актриса опублікувала в інстаграмі ролик, в якому продемонструвала фрагменти одних з найпопулярніших своїх фільмів та серіалів. І тут Лілію Ребрик можна побачити кардинально різною: спокусливою білявкою, розчарованою жінкою, дбайливою мамою чи навіть коханкою.

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"Я була білявкою, брюнеткою, рудою, з кучерями і ідеально прямим волоссям. Я була вагітною і була молодою матусею. Я була стервою, хитрою, прагнула слави і багатства і…. була наївною, сильною, веселою, непохитною і підступною! Я була коханкою, розлучницею, я стріляла в людей, травила їх, я була навіть вбивцею! Я зіграла десятки характерів, ролей, людських доль!" – написала Лілія Ребрик.

Актриса привітала всіх з Днем українського кіно та вкотре наголосила, наскільки вона в захваті від своєї роботи. За словами Лілії Ребрик, це її стихія, любов, захоплення і щастя. І в опублікованому ролику і справді можна побачити, як легко знаменитій білявці вжитись у нові образи героїнь.

Що відомо про кінокар'єру Лілії Ребрик

Лілія Ребрик після закінчення навчання в університеті одразу розпочала роботу на сцені. Спершу знаменита українка підкорювала глядачів столичного Молодого театру. Та вже за 5 років роботи на сцені Лілія Ребрик зробила перші кроки у світ великого кіно.

У 2006-му актриса отримала епізодичні ролі в російських та українських фільмах, а згодом перевтілювалась у головних персонажів стрічок. Найвідомішими роботами Лілії Ребрик є:

"Танець нашої любові" (2011)

"Квиток на двох" (2013)

"Поцілунок" (2013)

"Догори ногами" (2017)

"Снайперка" (2017)

"Папаньки" (2018)

"Кримінальний журналіст" (2019)

"Великі Вуйки" (2019)

"Пульс" (2020)

"18-річний олігарх" (2020)

Окрім цього, шалену популярність Лілії Ребрик принесли проєкти "Танцюють всі", де вона була ведучою, а також "Танці з зірками", коли акторка вийшла на паркет. Шоу допомогло знаменитості знайти своє кохання: з партнером по "Танцях" Андрієм Диким вона одружилась та виховує двох чарівних донечок.