Лилия Ребрик показала, насколько менялась за время актерской карьеры
Актеры любят каждый раз удивлять зрителей новыми, нетипичными образами. Поэтому и их карьера такая насыщенная и многогранная. На днях Лилия Ребрик решила вспомнить, насколько разной появлялась на экране.
В День украинского кино, которое отмечали 13 сентября, актриса опубликовала в инстаграме ролик, в котором продемонстрировала фрагменты одним из самых популярных своих фильмов и сериалов. И здесь Лилию Ребрик можно увидеть кардинально разной: соблазнительной блондинкой, разочарованной женщиной, заботливой мамой или даже любовницей.
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"Я была блондинкой, брюнеткой, рыжей, с кудрями и идеально прямыми волосами. Я была беременной и была молодой мамой. Я была стервой, хитрой, стремилась к славе и богатству и... Была наивной, сильной, веселой, непоколебимой и коварной. Я была любовницей, разлучницей, я стреляла в людей, травила их, я была даже убийцей, я сыграла десятки характеров, ролей, человеческих судеб!" – написала Лилия Ребрик.
Актриса поздравила всех с Днем украинского кино и еще раз подчеркнула, насколько она в восторге от своей работы. По словам Лилии Ребрик, это ее стихия, любовь, восторг и счастье. И в опубликованном ролике действительно можно увидеть, как легко знаменитой блондинке вжиться в новые образы героинь.
Что известно о кинокарьере Лилии Ребрик
Лилия Ребрик после окончания учебы в университете сразу начала работу на сцене. Сначала знаменитая украинка покоряла зрителей столичного Молодого театра. Но уже через 5 лет работы на сцене Лилия Ребрик сделала первые шаги в мир большого кино.
В 2006 году актриса получила эпизодические роли в российских и украинских фильмах, а затем перевоплощалась в главных персонажей лент. Самыми известными работами Лилии Ребрик стали:
- "Танец нашей любви" (2011)
- "Билет на двоих" (2013)
- "Поцелуй" (2013)
- "Вверх ногами" (2017)
- "Снайперки" (2017)
- "Папаньки" (2018)
- "Уголовный журналист" (2019)
- "Большие Вуйки" (2019)
- "Пульс" (2020)
- "18-летний олигарх" (2020)
Кроме этого, бешеную популярность Лилии Ребрик принесли проекты "Танцуют все", где она была ведущей, а также "Танцы со звездами", когда актриса вышла на паркет. Шоу помогло знаменитости найти свою любовь: с партнером по "Танцам" Андреем Диким она поженилась и воспитывает двух очаровательных дочерей.