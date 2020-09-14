Актеры любят каждый раз удивлять зрителей новыми, нетипичными образами. Поэтому и их карьера такая насыщенная и многогранная. На днях Лилия Ребрик решила вспомнить, насколько разной появлялась на экране.

В День украинского кино, которое отмечали 13 сентября, актриса опубликовала в инстаграме ролик, в котором продемонстрировала фрагменты одним из самых популярных своих фильмов и сериалов. И здесь Лилию Ребрик можно увидеть кардинально разной: соблазнительной блондинкой, разочарованной женщиной, заботливой мамой или даже любовницей.

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"Я была блондинкой, брюнеткой, рыжей, с кудрями и идеально прямыми волосами. Я была беременной и была молодой мамой. Я была стервой, хитрой, стремилась к славе и богатству и... Была наивной, сильной, веселой, непоколебимой и коварной. Я была любовницей, разлучницей, я стреляла в людей, травила их, я была даже убийцей, я сыграла десятки характеров, ролей, человеческих судеб!" – написала Лилия Ребрик.

Актриса поздравила всех с Днем украинского кино и еще раз подчеркнула, насколько она в восторге от своей работы. По словам Лилии Ребрик, это ее стихия, любовь, восторг и счастье. И в опубликованном ролике действительно можно увидеть, как легко знаменитой блондинке вжиться в новые образы героинь.

Что известно о кинокарьере Лилии Ребрик

Лилия Ребрик после окончания учебы в университете сразу начала работу на сцене. Сначала знаменитая украинка покоряла зрителей столичного Молодого театра. Но уже через 5 лет работы на сцене Лилия Ребрик сделала первые шаги в мир большого кино.

В 2006 году актриса получила эпизодические роли в российских и украинских фильмах, а затем перевоплощалась в главных персонажей лент. Самыми известными работами Лилии Ребрик стали:

"Танец нашей любви" (2011)

"Билет на двоих" (2013)

"Поцелуй" (2013)

"Вверх ногами" (2017)

"Снайперки" (2017)

"Папаньки" (2018)

"Уголовный журналист" (2019)

"Большие Вуйки" (2019)

"Пульс" (2020)

"18-летний олигарх" (2020)

Кроме этого, бешеную популярность Лилии Ребрик принесли проекты "Танцуют все", где она была ведущей, а также "Танцы со звездами", когда актриса вышла на паркет. Шоу помогло знаменитости найти свою любовь: с партнером по "Танцам" Андреем Диким она поженилась и воспитывает двух очаровательных дочерей.