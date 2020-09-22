Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз похвасталась красивым нарядом. Звезда показала, какой образ выбрала для съемок утренней программы.

Лилия Ребик неоднократно делилась с поклонницами на личной странице в инстаграме вариантами эффектных аутфитов. На этот раз знаменитость предстала перед камерой в красивом ранние, позируя на фоне телевизионной студии.

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Лилия является примером женщины, которая знает, как выглядеть эффектно где угодно и когда угодно. Ребрик неизменно предстает перед камерой в изысканных платьях, элегантных костюмах или нежных домашних образах. Для одного из утренних эфиров знаменитость выбрала блузку, которая прекрасно подойдет для прохладной погоды.

Элегантный look Лилии Ребрик

Телеведущая надела красивую атласную блузку голубого цвета с оригинальным принтом. Такой осенний образ звезда дополнила массивными черными серьгами и белыми часами. Волосы Лилия собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей спереди. На лице она сделала легкий макияж в нюдових оттенках.

Актриса мило улыбалась в камеру. Look подчеркнул ее нежную натуру и женственность.

Привлекаем удачу в день Равноденствия. А вы верите в мистику этого дня?,

– спросила подписчиков ведущая.

Лилия Ребрик в красивой блузке / Instagram / @ liliia.rebrik