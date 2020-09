Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз очаровала поклонниц красивым нарядом. Для солнечного сентябрьского дня она выбрала стильный костюм.

На личной странице в Инстаграме артистка едва ли не ежедневно показывает свой look of the day и вдохновляет подписчиц на стильные и актуальные аутфиты. Лилия никогда не теряет позитива и знает, как в любой момент выглядеть неотразимо.

Осенний look Лилии Ребрик

Для теплого осеннего дня телеведущая выбрала стильный костюм молочного цвета. Наряд состоял из актуальных в этом сезоне кюлотов и красивой кофты. Рукава и изящное декольте были дополнены розовым цветом, что придало образу яркости.

Знаменитость соединила look с белыми кроссовками. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала сияющий макияж в нежных оттенках.

Эффектное фото было сделано во время того, как актриса перепрыгивала через клумбу и села на шпагат в воздухе.

Лечу на съемки на крыльях вдохновения! Утренний эфир придает сил и хорошего настроения, потому что с нами просыпаетесь вы, наши лучшие зрители! Спасибо этому осеннему дню за солнце! Пусть и ваша среда будет теплой и солнечной, даже если в вашем городе дождик. Полетели…

– написала в публикации Ребрик.

Лилия Ребрик в молочном костюме / Instargam / @liliia.rebrik