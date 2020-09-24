Известная ведущая и актриса продолжает покорять поклонников фэшн-образами в эфире утреннего шоу. Для последнего выпуска Лилия Ребрик выбрала красивое платье насыщенного синего цвета и эффектно показала наряд в кадре.

Звезда активно ведет личный профиль в инстаграме и чуть ли не ежедневно демонстрирует стильные look для съемок. На этот раз Лилия Ребрик похвасталась платьем в движении перед более 600-тысячной аудиторией, а поклонники неизменно засыпали ее комплиментами.

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Роскошный образ Лилии Ребрик

Для появления перед камерами ведущая выбрала платье от бренда Solh дизайнера Елены Шахим. Наряды украинской марки Лилия Ребрик неоднократно выбирала для телеэфиров. Она позировала в элегантном платье насыщенного синего цвета с асимметричным низом и завязками на объемных рукавах.

Несмотря на свободный крой ведущая подчеркнула талию лакированным поясом в тон. Хоть декольте платья закрыто, оригинальная длина позволила эффектно засветить стройные ножки. Look звезда довершила туфлями-лодочками на каблуке, в которых уверенно дефилировала по студии.



Лилия Ребрик в роскошном платье / Фото Instagram / @ranok_ua

Стоит добавить, что Лилия Ребрик позаботилась и о ярких аксессуарах. На ней массивные серьги синего цвета, которые идеально гармонировали с изысканным образом. Несмотря на ранний подъем, стилисты позаботились, чтобы ведущая выглядела в кадре свежей и красивой, поэтому нанесли макияж с акцентом на глаза и сделали укладку.



Лилия Ребрик в роскошном платье / Фото Instagram / @liliia.rebrik