Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится с поклонниками личной жизнью и не скрывает от камер ни мужа, ни дочерей. Она растрогала сеть новым фото с семьей и посоветовала, чем заняться осенними вечерами с детьми.

На личной странице в инстаграме 39-летняя Лилия Ребрик опубликовала милое семейное фото в полном составе. Она сделала смешное Селфи с дочерьми и мужем. Старшая 8-летняя Диана позировала с многочисленными косичками на голове, а младшая 2-летняя Полина весело хохотала на камеру в объятиях родителей и сестры.

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Сама же Лилия Ребрик дома появилась в теплом черном свитере, с макияжем с акцентом на глаза, но без укладки. Трогательное фото образцовой семьи покорило сеть, ведь меньше чем за сутки его оценили более 22-тысячами лайков.

В плохую погоду мы держимся семьей. Во-первых, так теплее. Но на самом деле ничто так не сближает, как совместное семейное дело,

– подписала кадр ведущая.

Лилия Ребрик посоветовала семейные развлечения для осенних вечеров

Звездная мама и жена призналась, что дождливую осень и холодные зимние вечера они с детьми и мужем проводят вместе. Безусловно, без гаджетов и социальных сетей не обходится, однако родители придумали интересные развлечения, которые развивают детей и поощряют их познавать новое.

Кино

Учитывая вкусы разных поколений, семья выбирает преимущественно семейные комедии. Любимые их фильмы – "Старик Хоттабыч", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Падингтон" и "Элвин и бурундуки".

Видео в TikTok и на ютубе

Для просмотра семья Лилии Ребрик выбирает видео о танцах, животных и подборки различных конфузов.

Головоломки

Звездная семья вместе собирает пазлы на различную тематику, а во время занятия успевает посмеяться, помечтать и поделиться секретами.

Словесные игры

Кроме банальной игры в слова, семья часто придумывает совместную сказку: каждый член семьи добавляет к предыдущему предложению свою версию развития истории, получается очень смешно! Также Лилия Ребрик предлагает больше фантазировать и создавать семейные стихи и песни.

Кулинария

Это любимое хобби Лилии Ребрик и ее дочерей. "Кухню потом приходится убирать, конечно, но это бесценные мгновения", – призналась ведущая.