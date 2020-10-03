Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик зачарувала новими фото з родиною. На світлинах зображені її доньки, чоловік Андрій Дикий та інші родичі.

Лілія Ребрик вдало виконує як ролі в театрі, так і роль хорошої мами та дружини. А в її особистому інстаграмі можна знайти цьому підтвердження. Днями акторка та телеведуча показала нові світлини з родиною, які зворушили мережу.

До теми Лілія Ребрик зачарувала новою світлиною та розповіла про осінні традиції своєї сім'ї

На світлинах позує вся велика родина на подвір'ї біля будинку: Лілія, її чоловік Андрій, двоє доньок Поліна та Діана і решта членів сім'ї. Для гарних кадрів Лілія Ребрик вирішила одягнутися з донечками однаково. Вона підібрала червоні спортивні костюми, що складалися з худі та штанів. Андрій Дикий натомість позував у чорному вбранні.

Милі образи зірка доповнила відповідно: взула білі кросівки, так само зробили і доньки. Лілія Ребрик залишила волосся розпущеним та зробила нюдовий макіяж, який доповнила чорними стрілками.

Теплий родинний осінній вечір... Затишно і душевно... Що може бути краще…

– підписала сімейні світлини Лілія Ребрик.

Такі миловидні фото відразу підкорили мережу: "Яка ви чудова і щаслива сім'я! Бережіть один одного", "Дуже душевно у вас! Навіть на фото", "Красива сім'я", "Яка краса", "Гарне сімейне фото! Такі щасливі,приємно дивитись на вашу родину!", – написали у коментарях шанувальники.



Лілія Ребрик з сім'єю / Instagram / @liliia.rebrik

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Лілія Ребрик з сім'єю / Instagram / @liliia.rebrik