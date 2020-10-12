Нещодавно собака Насті Каменських Мімі народила цуценят, для яких співачка вже підшукала нові домівки. Одне з них потрапило в зіркову родину Лілії Ребрик. Телеведуча розповіла, що старша донька Діана три роки мріяла про песика. Подарунок вона отримала від артистки особисто.

На особистій сторінці в інстаграмі телеведуча та акторка театру і кіно Лілія Ребрик повідомила про поповнення у родині та зазначила, що їх тепер п'ятеро. 8-річна донька зірки Діана нарешті отримала омріяний подарунок – песика породи бішон фрізе. Зробив його ніхто інший як популярна співачка Настя Каменських.

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Два місяці тому її собака Мімі народила цуценят. Лілія Ребрик з сім'єю пів року обирали породу, однак після поповнення в Каменських визначились остаточно.

Це сталося! Три роки вмовлянь від Діани, пів року вибору породи, два з половиною місяці очікування, поки підросте! І ось нарешті мрія Діани здійснилася. Неважко здогадатися, з чиїх турботливих рук ми отримали наше диво,

– написала ведуча.

Як з'ясувалось, старша донька подружжя довго вмовляла батьків взяти песика, а рішення було зважене. Лілія Ребрик наголосила, що Діана перечитала купу ветеринарної літератури, тому тепер добре знає всі породи, і як треба виховувати домашнього улюбленця.

Зірка зазначила, що теорію дівчинка склала їм на відмінно, тому тепер у заміському будинку Ребрик є розумна годівничка для собак, лежанка, повідець і нашийник, набір посуду, шампунь і навіть парфуми. Вона показала, як сім'я зустріла нового члена родини. Схоже, всі в захваті від поповнення.