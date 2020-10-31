Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз покорила поклонников безупречно красивым образом. Она позировала на фоне осеннего пейзажа в теплом кардигане.

Лилия Ребрик является иконой стиля для многих украинских женщин. Она часто показывает, как выглядеть эффектно не только во время рабочих встреч или на светских событиях, но и дома или на семейных прогулках. На личной странице в инстаграме знаменитость распространила очередную фотографию.

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Телеведущая решила сделать фотографию на фоне красивого пейзажа. Рано утром она позировала в лесу, возле озера, которое освещало утреннее солнышко.

Осенний образ Лилии Ребрик

Лилия изображена на фото в спортивных штанах, кофте и кроссовках. Поскольку погода была прохладной, на траве видно заморозки, Ребрик решила надеть на шею шарф. Однако больше всего внимания привлекает изысканный кардиган. Звезда надела вязаный черный свитер с ярким цветочным принтом.

Белокурые волосы красавица уложила ровно, а на лице не наносила косметику. Лилия неоднократно показывала натуральную красоту и на этот раз не делала исключения. Завершила свой образ безупречной улыбкой.



Лилия Ребрик в кардигане с цветочным принтом / Instagram / @ liliia.rebrik