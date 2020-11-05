Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась новыми кадрами из эфира программы "Утро с Украиной". Звезда устроила зажигательные танцы и показала смелый образ в красивом наряде.

Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик часто делится с фанами интересными моментами из своей жизни. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала новое видео, где предстала в смелом образе.

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Известная актриса решила начать новый эфир "Утра с Украиной" энергично. Лилия Ребрик зажгла съемочную студию танцами с шоуменом Анатолием Анатоличем.

Look Лилии Ребрик

Украинская телеведущая позировала перед камерой в стильном и смелом наряде. Лилия предстала в белой блузке с декольте и коричневых минишортах, к которым была прицеплена серая юбка в клетку. Одежда удачно подчеркивала безупречную фигуру Ребрик, а длинная юбка хорошо подходила под стиль танца.

Наряд телеведущая соединила с красными туфлями на каблуке. Также она уложила волосы пышными локонами и сделала яркий макияж, добавлявший образу женственности. Звезда подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы накрасила нежно-красной помадой.

В подписи к видео Лилия призвала пользователей смотреть ее шоу и заряжаться энергией. А они, в свою очередь, прокомментировали образ ведущей: "Очень нежно и красиво выглядите", "Юбка просто бомбезна", "Супер", "Вы крутые", "Красавица", – написали под видео.