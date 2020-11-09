Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз опубликовала полезное сообщение. Она поделилась своими мыслями о том, что такое женская сексуальность и откуда она берется.

Лилия Ребрик – одна из тех знаменитых женщин украинского шоу-бизнеса, которые являются примером для многих поклонниц. Актриса не только распространяет красивые фотографии, где показывает варианты стильных образов, но и делится своими мыслями. Очередное сообщение звезда распространила на личной странице в инстаграме.

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Лилия Ребрик поделилась мыслями на откровенную тему. Она ответила на вопросы, которые волнуют многих женщин, однако не все решаются об этом говорить: Что такое женская сексуальность? Откуда она берется? Человек сразу рождается сексуальным или это приходит с годами и опытом? И если уже стала сексуальной, то это на всю жизнь? Или ее нужно чем-то питать? И кто это должен делать – сама женщина или для этого обязательно рядом должен быть мужчина?

Телеведущая отметила, что сексуальность – это вовсе не про пошлость и распущенность. Для того, чтобы быть сексуальной, не нужно демонстрировать свои формы или закусывать губы.

"Для меня-это, прежде всего, внутренняя сила женщины, которую необходимо подпитывать любовью. Рядом со своим мужем я всегда чувствую себя богиней, точнее научилась чувствовать себя такой всегда. У вашей сексуальности могут быть другие истоки. Для этого не нужно быть замужем или иметь десятки кавалеров. Она бывает естественной, главное – заметить и раскрыть ее. Ищите в себе изюминку! Просто сейчас!" – написала в заметке Лилия.



Соблазнительная Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik