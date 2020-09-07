Український виконавець Сергій Бабкін через кілька днів після одужання дружини Сніжани теж повідомив про подолання хвороби. З 27 серпня пара боролась з коронавірусом і зараз вже повноцінно повернулась додому у коло сім'ї.

Про виздоровлення Сергій Бабкін повідомив у своєму інстаграмі 7 вересня. До слова, саме сьогодні святкує свій 10 день народження його із Сніжаною донька Веселина.

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Направду щасливий день! Виходжу із затемнення, відкриваючись всім тілом Сонцю! Отримав негативний тест на COVID-19! ️Безмежне щастя! Спасибі величезне нашому сімейному доктору-педіатру, який допоміг нам подолати вірус!

– написав Бабкін.

Чоловік щиро подякував сімейному лікарю за допомогу, а усіх прихильників попросив залишатись пильними і слідкувати за власним здоров'ям: "Статистика зростає, вірус дуже підступний, підлий і хитрий. Випробував на собі. Прошу вас – будьте уважні до себе і до оточуючих!!!"

З одужанням у коментарях до допису Бабкіна вже привітала співачка Джамала.

Що відомо про хворобу у сім'ї Бабкіних?

Перші ознаки нездужання Сергій Бабкін відчув після Дня Незалежності України, де він ще встиг виступити на Софійській площі у святковому концерті-попурі. 26 серпня у нього піднялась температура, боліли суглоби і було загальне нездужання. В той час у його дружини Сніжани ще з 24 серпня були ознаки коронавірусу – піднялась температура, пропав смак і нюх. Подружжя перенесло хворобу без ускладнень, але Сергій все ж почувався дещо гірше, ніж Сніжана. Весь час ізоляції пара провела на квартирі батьків Сергія, в той час як діти були повністю здоровими. Сніжана отримали негативний результат тесту на коронавірус 4 вересня. Зараз вся сім'я возз'єдналась і насолоджується часом, проведеним разом.