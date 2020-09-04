Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана подолала COVID-19. Перші ознаки хвороби жінка відчула 23 серпня, а вже через чотири дні отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі вона почуває себе добре, проте каже, що нюх та смак поки що не повернулися.

27 серпня Сніжана та Сергій повідомили, що у них виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Подружжя лікувалося у домашніх умовах, проте цілодобово стан котролював лікар. Пара перебувала на самоізоляції у Харкові в квартирі батьків Сергія. Сьогодні, 4 вересня, Сніжана на особистій інстаграм-сторінці повідомила, що одужала.

До теми Сергій та Сніжана Бабкіни захворіли на коронавірус

Бабкіна поділилася ефектним та демонстративним фото, за допомогою якого попрощалася із COVID-19.

Прощавай Корона Queen. Цей досвід пройдений. Повертаюся до Сніжного, насиченого, активного життя! Спасибі усім за підтримку і мільйон теплих побажань. Будьте здоровими! Бережіть себе та своїх рідних!

– написала Сніжана.

Жінка додала, що Сергій здаватиме повторний тест на коронавірус через декілька днів. У нього інфекцію виявили пізніше, тому лікування триватиме довше.

Що відомо про коронавірус у Сніжани та Сергія Бабкіних?

Спершу, Сніжана відчула першіння в горлі та ломоту в тілі. Наступного дня у неї з'явився сухий кашель, проте болю в горлі не було. Температура піднялася до 37,1. Тоді сімейний лікар порекомендував здати тест на коронавірус. Це сталося у День Незалежності, коли Сергій Бабкін перебував на зйомках концерту "Пісенна історія України". А вже 26 серпня температура піднялася і у нього. У Сніжани також пропав нюх, хоча ніс не був забитий. Було наявне сильне печіння в області хребта, в грудному відділі. Наразі до коханої виконавця нюх та смак не повернулися, але результат повторного тесту на COVID-19 виявився негативним.

Сніжана повідомляла, що вони переносять хворобу без ускладнень, підтримують стан вітамінами і п'ють багато води. Проте постійно відчувають слабкість, в голові ніби залізний обруч. На 6 день недуги Бабкіна почала одужувати, а от у Сергія на 4 день ще були наявні симптоми. Він розповідав, що відчуває біль у суглобах, болить голова та очі при різких поворотах направо чи наліво.

Зазначимо, станом на 4 вересня в Україні виявили коронавірусну інфекцію COVID-19 у 130 951 людини. Хвороба забрала життя 2 761 пацієнта. Одужали 60 613 осіб.