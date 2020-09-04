Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана преодолела COVID-19. Первые признаки болезни женщина ощутила 23 августа, а уже через четыре дня получила положительный результат теста на коронавирус. Сейчас она чувствует себя хорошо, однако говорит, что обоняние и вкус пока не вернулись.

27 августа Снежана и Сергей сообщили, что у них обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Супруги лечилось в домашних условиях, однако круглосуточно состояние контролировал врач. Пара находилась на самоизоляции в Харькове в квартире родителей Сергея. Сегодня, 4 сентября, Снежана на личной инстаграм-странице сообщила, что выздоровела.

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Бабкина поделилась эффектным и демонстративным фото, с помощью которого попрощалась с COVID-19.

Прощай Корона Queen. Этот опыт пройден. Возвращаюсь к Sнежной, насыщенной, активной жизни! Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте здоровыми! Берегите себя и своих родных!

– написала Снежана.

Женщина добавила, что Сергей будет сдавать повторный тест на коронавирус через несколько дней. У него инфекцию обнаружили позже, поэтому лечение продлится дольше.

Что известно о коронавирусе у Снижаны и Сергея Бабкиных?

Сперва, Снежана почувствовала першение в горле и ломоту в теле. На следующий день у нее появился сухой кашель, однако боли в горле не было. Температура поднялась до 37,1. Тогда семейный врач порекомендовал сдать тест на коронавирус. Это произошло в День Независимости, когда Сергей Бабкин находился на съемках концерта "Песенная история Украины". А уже 26 августа температура поднялась и у него. У Снежаны также пропало обоняние, хотя нос не был забит. Было явное сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Сейчас к любимой исполнителя обоняние и вкус не вернулись, но результат повторного теста на COVID-19 оказался отрицательным.

Снежана сообщала, что они переносят болезнь без осложнений, поддерживают состояние витаминами и пьют много воды. Однако постоянно чувствуют слабость, в голове будто железный обруч. На 6 день болезни Бабкина начала выздоравливать, а вот у Сергея на 4 день еще были симптомы. Он рассказывал, что чувствует боль в суставах, болит голова и глаза при резких поворотах направо или налево.

Отметим, по состоянию на 4 сентября в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 130 951 человека. Болезнь унесла жизни 2 761 пациента. Выздоровели 60 613 человек.