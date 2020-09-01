Українська телеведуча Марічка Падалко раніше зізналась, що вона та її молодша донька захворіли на COVID-19. Сьогодні, 1 вересня, Марічка повідомила, що отримала негативний ПЛР-тест.

Декілька днів тому, 25 серпня, відома українська телеведуча "ТСН" повідомила, що вона та її молодша донька перехворіла коронавірусом. Тоді їй здавалось, що гостра фаза минула, хоч потім почались ще гірші симптоми. Але Марічка подолала хворобу і поділилась цим в інстаграмі.

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На світлинах зображена вона, її молодша донька та чоловік Єгор, який, до слова, не хворів зовсім. Разом вони відводять дівчинку до школи. Марічка повідомила, що нарешті отримала контрольний ПЛР-тест, що показав негативний результат.

До речі, корисний "коронавірусний" лайфхак - якщо Ви вже публічно повідомили, що захворіли на COVID-19, дуже важливо повідомити, що Ви вже офіційно одужали. Відчула це на власній шкірі, коли моя поява серед людей викликає легку паніку, і я розумію чому. Тому тепер дуже хочеться повісити на груди табличку "здорова",

– підписала світлини Падалко.

Нагадаємо, що 13-річний син Марічки вже давно здоровий і активний, а 11-річній Марії для повного одужання знадобилось 26 днів. Зараз всі ПЛР-результати негативні, тож сім'я повністю здорова.



Марічка Падалко з чоловіком та донькою / Instagram / @marichkapadalko

Марічка Падалко з донькою / Instagram / @marichkapadalko