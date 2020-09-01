Украинская телеведущая Маричка Падалко ранее призналась, что она и ее младшая дочь заболели COVID-19. Сегодня, 1 сентября, Маричка сообщила, что получила отрицательный ПЦР-тест.

Несколько дней назад, 25 августа, известная украинская телеведущая "ТСН" сообщила, что она и ее младшая дочь переболела коронавирусом. Тогда ей казалось, что острая фаза прошла, хотя потом начались еще худшие симптомы. Но Маричка преодолела болезнь и поделилась этим в инстаграме.

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На фотографиях изображена она, ее младшая дочь и муж Егор, который, к слову, не болел совсем. Вместе они отводят девочку в школу. Маричка сообщила, что наконец получила контрольный ПЦР-тест, показавший отрицательный результат.

Кстати, полезный "коронавирусный" лайфхак – если Вы уже публично сообщили, что заболели COVID-19, очень важно сообщить, что Вы уже официально выздоровели. Почувствовала это на собственной коже, когда мое появление среди людей вызывает легкую панику, и я понимаю почему. Поэтому теперь очень хочется повесить на грудь табличку "здорова",

– подписала фотографии Падалко.

Напомним, что 13-летний сын Марички уже давно здоров и активен, а 11-летней Марии для полного выздоровления понадобилось 26 дней. Сейчас все ПЦР-результаты отрицательные, поэтому семья полностью здорова.



Маричка Падалко с мужем и дочкой / Instagram / @marichkapadalko



Маричка Падалко с дочкой / Instagram / @marichkapadalko