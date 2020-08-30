Украинская телеведущая Маричка Падалко и двое ее детей заболели коронавирусом. Если сын и дочь уже выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты, то состояние звезды только ухудшилось, а симптомы COVID-19 проявились с новой силой.

Несколько дней назад Маричка Падалко заявила, что переболела коронавирусом. Тогда она призналась, что острая фаза позади. Как сообщила знаменитость в фейсбуке сегодня, 30 августа, выводы были поспешными. Если раньше она имела температуру, кашель и мышечные боли, то теперь COVID-19 повлиял на желудочно-кишечный тракт.

Важно Не было контактов с больными: Маричка Падалко рассказала, как заболела коронавирусом

Еще несколько дней назад ведущая уверяла, что выздоравливает только от осложнений от коронавируса. Однако уже сейчас она осознает, что это было только начало. В течение двух дней она страдала от интоксикации организма и сравнила это состояние с "токсикозом при беременности" или морской болезнью. Облегчила ее самочувствие только капельница.

Я немного рано начала радоваться "выздоровлению". Я считала, что если респираторные проявления отступили, то это уже начало конца. Но потом началась интоксикация – многодневная постоянная тошнота, головная боль (нет, не боль, это вынос мозга) и, как следствие, обезвоживание организма,

– поделилась Маричка Падалко.

Ведущая вспомнила, что когда общее состояние ее дочери Маши после бронхита улучшилось, девочка отказывалась от еды. Тогда знаменитая мама расценила это как отсутствие аппетита, однако сейчас она понимает, что проблемы с желудочно-кишечным трактом – "типичный" ход коронавируса.

Сейчас Маричка Падалко находится на самоизоляции уже 16 дней и планирует оставаться дома еще на несколько. Она подробно делится своими симптомами COVID-19 для того, чтобы другие как можно раньше узнали их и начать действовать, а не доводили себя до такого критического состояния, как звезда.

"Надо понимать, что коронавирус парализует жизнь на несколько недель, не меньше... Коронавирус парализует все, чем вы занимаетесь в жизни, по меньшей мере на 14 дней", – подчеркнула Маричка Падалко.

Стоит отметить, что 13-летний сын ведущей Михаил, который заболел первым, давно здоров и активен, а 11-летней дочери Марии для полного выздоровления понадобилось 26 дней. Сейчас ПЦР-тест девочки показывает отрицательный результат.