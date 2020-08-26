Известная украинская телеведущая Маричка Падалко призналась, что вместе с сыном и дочкой переболела коронавирусом. Первым заразился Михаил, а впоследствии и звездная мамочка со старшей девочкой Марией. Однако она уверяет, что семья не контактировала с больными.

Вчера, 25 августа, 44-летняя Маричка Падалко обнародовала, что была больна коронавирусом, а кроме нее заразились еще двое детей. В интервью для "Завтрака с 1+1" телеведущая рассказала, как заболела COVID-19, и объяснила, почему их семья опровергает распространенные утверждения о недуге.

К теме Известная телеведущая Маричка Падалко и двое ее детей переболели коронавирусом

Как Маричка Падалко заболела коронавирусом?

Маричка Падалко объяснила, что 13-летний сын Михаил уехал на летние футбольные сборы в Винницу, а вернулся с болью в горле, которая прошла через несколько дней. Впоследствии симптомы коронавируса почувствовала старшая 11-летняя дочь Мария, у которой болезнь проявилась по-другому: девочка имела температуру 40,3.

Сейчас ПЦР-тесты ведущей и двоих ее детей показывают отрицательные результаты. Сейчас звезда с дочкой выздоравливают только от осложнений – от бронхита, а вот сын, как выяснилось, имеет высокий уровень антител именно к COVID-19 и уже здоров и активен.

Маричка Падалко о преувеличенной опасности коронавируса

Маричка Падалко призвала беречься, быть бдительными и заботиться о своем здоровье, однако вместе с тем не паниковать. Ведущая убеждена, что устрашающие утверждения об опасности заражения коронавирусом преувеличены. Это демонстрирует опыт ее семьи, так как муж Егор Соболев и 9-летняя дочь Екатерина были и являются вполне здоровыми.

Наша семья, с одной стороны, подтверждает такие распространенные учреждения о коронавирусе, с другой стороны – их полностью опровергает. Например, о его заразности. С одной стороны, он очень заразен, и мы заболели не имея явных контактов с больными коронавирусом. С другой стороны, в одной семье, в очень близком контакте два человека абсолютно здоровы,

– подчеркнула Маричка Падалко.

Сейчас телеведущая чувствует себя значительно лучше, чем в период обострения. Она прекратила принимать антибиотики и у нее начинают вырабатываться антитела к COVID-19. Однако сейчас Маричка Падалко находится дома и относится крайне осторожно к своему здоровью и самочувствию.