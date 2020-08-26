Відома українська телеведуча Марічка Падалко зізналась, що разом з сином і донькою перехворіла на коронавірус. Першим заразився Михайло, а згодом і зіркова матуся зі старшою дівчинкою Марією. Проте вона запевняє, що сім'я не контактувала з хворими.

Вчора, 25 серпня, 44-річна Марічка Падалко оприлюднила, що була хвора на коронавірус, а крім неї заразилось ще двоє дітей. В інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" телеведуча розповіла, як захворіла на COVID-19, та пояснила, чому їхня сім'я спростовує поширені твердження про недугу.

До теми Відома телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей перехворіли на коронавірус

Як Марічка Падалко захворіла на коронавірус?

Марічка Падалко пояснила, що 13-річний син Михайло поїхав на літні футбольні збори до Вінниці, а повернувся з болем у горлі, який минув за кілька днів. Згодом симптоми коронавірусу відчула старша 11-річна донька Марія, у якої хвороба проявилась по-іншому: дівчинка мала температуру 40,3.

Зараз ПЛР-тест ведучої та двох її дітей показують негативні результати. Наразі зірка з донькою одужують тільки від ускладнень – від бронхіту, а от син, як з'ясувалось, має високий рівень антитіл саме до COVID-19 і вже здоровий та активний.

Марічка Падалко про перебільшену небезпеку коронавірусу

Марічка Падалко закликала застерігатися, бути пильними і дбати про своє здоров'я, однак разом з тим не панікувати. Ведуча переконана, що страхітливі твердження про небезпеку зараження на коронавірус перебільшені. Це демонструє досвід її сім'ї, адже чоловік Єгор Соболєв та 9-річна донька Катерина були і є цілком здорові.

Наша родина, з одного боку, підтверджує такі поширені установи про коронавірус, з іншого боку – їх повністю спростовує. Наприклад, про його заразність. З одного боку він дуже заразний і ми захворіли не маючи очевидних контактів з хворими на коронавірус. З іншого боку, в одній родині, у дуже близькому контакті двоє людей абсолютно здорові,

– наголосила Марічка Падалко.

Зараз телеведуча почувається значно краще, ніж у період загострення. Вона припинила вживати антибіотики й у неї починають вироблятися антитіла до COVID-19. Проте зараз Марічка Падалко перебуває вдома й ставиться вкрай обережно до свого здоров'я і самопочуття.