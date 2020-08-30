Українська телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей захворіли на коронавірус. Якщо син і донька вже одужали й отримали негативні ПЛР-тести, то стан зірки лише погіршився, а симптоми COVID-19 проявились з новою силою.

Кілька днів тому Марічка Падалко заявила, що перехворіла на коронавірус. Тоді вона зізналась, що гостра фаза позаду. Як повідомила знаменитість у фейсбуці сьогодні, 30 серпня, висновки були поспішними. Якщо раніше вона мала температуру, кашель та м'язові болі, то тепер COVID-19 вплинув на шлунково-кишковий тракт.

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Ще кілька днів тому ведуча запевняла, що одужує лише від ускладнень, які спричинив коронавірус. Проте вже зараз вона усвідомлює, що це був лише початок. Впродовж двох днів вона страждала від інтоксикації організму й порівняла цей стан з "вагітним токсикозом" чи морською хворобою. Полегшила її самопочуття тільки крапельниця.

Я трохи зарано почала радіти "одужанню". Я вважала, що якщо респіраторні прояви відступили, то це вже початок кінця. Але потім почалася інтоксикація – кількаденна постійна нудота, головний біль (ні, не біль, це винос мозку) і як наслідок зневоднення організму,

– поділилась Марічка Падалко.

Ведуча пригадала, що, коли загальний стан її доньки Маші після бронхіту покращився, дівчинка відмовлялася від їжі. Тоді знаменита матуся розцінила це як відсутність апетиту, однак зараз вона розуміє, що проблеми з шлунково-кишковим трактом – "типовий" перебіг коронавірусу.

Наразі Марічка Падалко перебуває на самоізоляції вже 16 днів й планує залишатись вдома ще на кілька. Вона докладно ділиться своїми симптомами COVID-19 для того, аби інші якомога раніше розпізнали їх і почати діяти, а не доводили себе до такого критичного стану, як зірка.

"Треба усвідомлювати, що коронавірус паралізує життя на кілька тижнів щонайменше… Коронавірус паралізує все, чим ви займаєтеся в житті, щонайменше на 14 днів", – наголосила Марічка Падалко.

Варто зазначити, що 13-річний син ведучої Михайло, який захворів першим, давно здоровий та активний, а 11-річній доньці Марії для повного одужання знадобилось 26 днів. Зараз ПЛР-тест дівчинки показує негативний результат.