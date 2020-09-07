Украинский исполнитель Сергей Бабкин через несколько дней после выздоровления жены Снежаны тоже сообщил о преодолении болезни. С 27 августа пара боролась с коронавирусом и сейчас уже полноценно вернулась домой в круг семьи.

О выздоровлении Сергей Бабкин сообщил в своем инстаграме 7 сентября. К слову, именно сегодня празднует свой 10 день рождения его со Снежаной дочь Веселина.

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Действительно счастливый день! Выхожу из затмения, открываясь всем телом Солнцу! Получил отрицательный тест на COVID-19! Безграничное счастье! Спасибо огромное нашему семейному доктору-педиатру, который помог нам преодолеть вирус!

– написал Бабкин.

Мужчина искренне поблагодарил семейного врача за помощь, а всех поклонников попросил оставаться бдительными и следить за собственным здоровьем: "Статистика растет, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу вас – будьте внимательны к себе и к окружающим!!!"

С выздоровлением, в комментариях к сообщению Бабкина, уже поздравила певица Джамала.

Что известно о болезни в семье Бабкиных?

Первые признаки недомогания Сергей Бабкин почувствовал после Дня Независимости Украины, где он еще успел выступить на Софийской площади в праздничном концерте-попурри. 26 августа у него поднялась температура, болели суставы и было общее недомогание. В то время у его жены Снежаны еще с 24 августа были признаки коронавируса – поднялась температура, пропал вкус и обоняние. Супруги перенесли болезнь без осложнений, но Сергей все же чувствовал себя несколько хуже, чем Снежана. Все время изоляции пара провела в квартире родителей Сергея, в то время как дети были полностью здоровыми. Снежана получила отрицательный результат теста на коронавирус 4 сентября. Сейчас вся семья воссоединилась и наслаждается временем, проведенным вместе.