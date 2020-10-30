Співачка та модель Даша Астаф'єва – одна з найвідвертіших зірок українського шоу-бізнесу, яка не соромиться ані зніматися оголеною, ані говорити про інтимне публічно. Вона наголосила, що сексуальність не повинна сприйматися суспільством агресивно.

В інстаграм-профілі з 440-тисячною аудиторією Даша Астаф'єва поділилась особистим та заговорила про секс. Знаменитість, яка славиться своєю відвертістю, зізналась, що часто сама сумнівається, чи варто показувати контент 18+ привселюдно, адже тривалий час вона страждала від агресії та критики через надмірну сексуальність, яку сприймали вульгарно.

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Зараз співачка переконана, що варто приймати себе справжньою, не соромитися своїх навіть еротичних бажань та відкрито говорити про фізичне задоволення, адже без цього неможливо відчути щастя сповна.

"На сексуальній енергії будується все. Це і є двигун, розвиток всіх глобальних процесів… Прийняття себе і своєї сексуальності, свободи і щирості допомагає кожному з нас розвиватися, дізнаватися себе через задоволення", – написала зірка.

Тому власним прикладом Даша Астаф'єва доводить, що природного соромитися не варто, а кожна її відверта зйомка демонструє, що тема сексуальності та сексу – давно не табу для сучасного світу.