Українська зірка Playboy співачка Даша Астаф'єва знялась у пікантній фотосесії під водою. Вона занурилась в басейн в розкішному топі та блиснула оголеними грудьми і сідницями на відвертих кадрах.

35-річна Даша Астаф'єва заради ефектних кадрів готова побороти навіть дитячі фобії. В інстаграм-профілі вона показала результат нової фотосесії, для якої позувала під водою.

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Модель зізналась, що зважитись на таку зйомку було непросто, адже плавати вона навчилась пізно, а води відтоді боялась.

Плавати я довго не вміла. Навчилася в дев'ятому класі. Як тільки навчилась, одразу почала боятися води. Фотографуватися для мене, як бачите, важливіше, ніж боятися,

– написала зірка.

Даша Астаф'єва обрала ніжно-рожевий топ на зав'язках з об'ємною вставкою на грудях, яка розкішно виглядала під товщею води. Підбирати інший одяг вона не стала, поставши лише в трусиках. Під водою модель демонструвала звабливі пози, привертаючи увагу до струнких ніжок і пружних сідниць.

У басейні знаменитість зважилась на сальто. Під час перевороту вона показала, що насправді топ ледь прикривав великі груди без бюстгальтера, тому принади вона еротично засвітила на камеру. Фото вийшли справді дивовижними, а віддача Даші Астаф'євої варта захоплення.



Даша Астаф'єва під водою / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва під водою / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва під водою / Фото Instagram / @da_astafieva Даша Астаф'єва під водою / Фото Instagram / @da_astafieva