Украинская звезда Playboy певица Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии под водой. Она погрузилась в бассейн в роскошном топе и сверкнула обнаженной грудью и ягодицами на откровенных кадрах.

35-летняя Даша Астафьева ради эффектных кадров готова побороть даже детские фобии. В инстаграм-профиле она показала результат новой фотосессии, для которой позировала под водой.

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Модель призналась, что решиться на такую ​​съемку было непросто, ведь плавать она научилась поздно, а воды с тех пор боялась.

Плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе. Как только научилась, сразу начала бояться воды. Фотографироваться для меня, как видите, важнее, чем бояться,

– написала звезда.

Даша Астафьева выбрала нежно-розовый топ на завязках с объемной вставкой на груди, которая роскошно выглядела под толщей воды. Подбирать другую одежду она не стала, представ только в трусиках. Под водой модель демонстрировала соблазнительные позы, привлекая внимание к стройным ножкам и упругим ягодицам.

В бассейне знаменитость решилась на сальто. Во время переворота она показала, что на самом деле топ едва прикрывал большую грудь без бюстгальтера, поэтому прелести она эротично засветила на камеру. Фото вышли действительно удивительными, а отдача Даши Астафьевой стоит восхищения.



Даша Астафьева под водой / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева под водой / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева под водой / Фото Instagram / @da_astafieva Даша Астафьева под водой / Фото Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева под водой / Фото Instagram / @da_astafieva