Известная модель и певица Даша Астафьева поделилась кадрами с новой горячей съемки для Playboy Ukraine. Для мужского глянца она снялась вполне обнаженной, прикрыв интимные места плащом. Черно-белые фото получились очень сексуальными и чувственными.

35-летняя знаменитость снова украсит страницы журнала Playboy. Фотосессию для украинского мужского издания Даша Астафьева показала в инстаграм-профиле, чем не на шутку взбудоражила Сеть. Она известна своей откровенностью, однако такой эротикой звезда удивила даже фанов.

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Локацией для съемки выбрали 4-звездочный отель в Киеве. В роскошном номере Даша Астафьева предстала полностью обнаженной! Она соблазнительно позировала в постели и в кресле перед огромным окном, прикрыв интимные зоны фантастического тела плащом оверсайз.

В кадре она появилась с волнистыми волосами и изысканным макияжем. Слишком соблазнительно выглядела ее пышная грудь, которую модель смело засветила на камеру с самых выгодных ракурсов.

Даша Астафьева обнаженная / Фото Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева обнаженная / Фото Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева обнаженная / Фото Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева обнаженная / Фото Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева обнаженная / Фото Instagram / @da_astafieva



Кроме того, Даша Астафьева примерила боди с открытой спиной. В ванной комнате она обольстительно позировала перед зеркалом, выгнувшись так, что засветила не только женственную фигуру, но и упругие подтянутые ягодицы. Несмотря на закрытое декольте, к большой груди она привлекла внимание массивной золотой цепочкой.

Автором крайне эротичных кадров стал фотограф Фил Ли, который соединил несколько фотографий звезды в одну, создав фантастические и загадочные снимки.

Даша Астафьева в откровенном боди / Фото Instagram / @da_astafieva